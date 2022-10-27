Уголовное дело возбудили после инцидента с Витасом в караоке

После нападения певца Витаса (настоящее имя Виталий Грачев) на сотрудника Минтруда в караоке-баре возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

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Утверждается, что в данное время певец находится под подпиской о невыезде.

Отмечается, что после конфликта со звездой у чиновника Султана Джандигова диагностированы повреждения — химический ожог роговицы и конъюнктивиты обоих глаз первой степени.