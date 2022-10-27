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23 минуты назад

Тина Канделаки опубликовала фотографию израильского паспорта Собчак

Слово и Делоиещё 4

Известная телеведущая Тина Канделаки намекнула на ложь Ксении Собчак о наличии израильского гражданства. Она также разместила фотографию паспорта в Сети.

Канделаки опубликовала фотографию израильского паспорта Собчак
Фото: Global Look Press | Komsomolskaya PravdaGlobal Look Press | Komsomolskaya Pravda

Вместе с тем, Канделаки привела цитаты Собчак, связанные с гражданством Израиля. Например, когда последняя заявляла, что у нее «никогда не было никакого другого паспорта», кроме российского.

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Телеведущая Ксения Собчак пересекла границу Литвы по паспорту Израиля. Соответствующее заявление ранее сделал глава департамента госбезопасности республики Дарюс Яунишкис.

Шоу-бизнес,Тина Канделаки,Ксения Собчак,
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