Канделаки опубликовала фотографию израильского паспорта Собчак

Известная телеведущая Тина Канделаки намекнула на ложь Ксении Собчак о наличии израильского гражданства. Она также разместила фотографию паспорта в Сети.

Вместе с тем, Канделаки привела цитаты Собчак, связанные с гражданством Израиля. Например, когда последняя заявляла, что у нее «никогда не было никакого другого паспорта», кроме российского.