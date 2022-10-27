YouTube заблокировал Вику Цыганову после выхода новой песни

Певицу Вику Цыганову заблокировали на видеохостинге YouTube вскоре после публикации новой композиции «Вагнер». Как сообщает портал Prozvezd.info, об этом рассказал супруг артистки Вадим Цыганов.
По его словам, за несколько часов после публикации видеоклип на песню набрал порядка 10 млн просмотров, но после был заблокирован на платформе.
«Уже не в первый раз блокируют. Но просмотры все равно растут, люди сами делают клип на аудиодорожку. Американцам понравился клип, что можно почитать в комментариях», — рассказал муж артистки.
Цыганов отметил, что композиция «Вагнер» является рассказом «о глубоком покаянии». Написание песни для жены далось Вадиму нелегко.
«Очень сложно. Я вымаливал эту песню, она тяжело рождалась, три года ничего не писал. Она родилась после Донбасса, куда я уехал на три дня, а пробыл там 27 дней», — рассказал Вадим.
Записать песню тоже было непросто. По словам супруга, у Цыгановой ушло два месяца на то, чтобы исполнить композицию — долгое время она «подходила к микрофону» и почти сразу же отходила от него.