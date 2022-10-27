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24 минуты назад

Кудрявцева заявила, что Собчак «все вырулит»

Никита Бородкин

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала ситуацию с журналисткой Ксенией Собчак, которая проходит по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Как сообщает «Газета.Ru», она опубликовала фрагмент ролика, на котором блогер Ника Белоцерковская (признана в России иноагентом) делает для Собак расклад на картах Таро.

Тогда Белоцерковская утверждала, что журналистке стоит опасаться крупной инвестиции, а позднее у нее возникнут «проблемы с законом», которые впоследствии удастся разрешить.

«Не переживаем, Ксения Анатольевна все вырулит. Карты не врут!» — написала Кудрявцева в личном блоге.

Напомним, что 26 октября Тверской суд Москвы поместил коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова и экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского под арест до 24 декабря. Их обвиняют в вымогательстве 11 млн рублей у Чемезова. По версии следствия, Суханов угрожал главе госкорпорации сливом в Telegram-канал «Тушите свет» порочащих его сведений. Суханов обещал не делать этого, если глава «Ростеха» выплатит ему 11 млн рублей.

Mash: у полиции было постановление о задержании Собчак

По сообщениям СМИ, в ночь на 26 октября Собчак покинула Россию, уехав в Литву через Белоруссию. У полиции было постановление о ее задержании.

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