Кудрявцева заявила, что Собчак "все вырулит"

Телеведущая Лера Кудрявцева в своем Telegram-канале прокомментировала ситуацию с Ксенией Собчак, которая проходит по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова.
Звезда разместила фрагмент видеоролика, на котором Ника Белоцерковская делает расклад для Собчак на картах Таро.
Блогерша утверждает, что журналистке стоит опасаться крупной инвестиции. В конце видео Белоцерковская предупреждает Собчак, что у нее будут «проблемы с законом».
«Не переживаем, Ксения Анатольевна все вырулит. Карты не врут!» — написала Кудрявцева в личном блоге.
26 октября сообщалось, что Тверской суд Москвы поместил коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского под арест до 24 декабря. Телеведущая, по данным СМИ, уехала из России в Литву.