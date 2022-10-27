Кудрявцева заявила, что Собчак "все вырулит"

Телеведущая Лера Кудрявцева в своем Telegram-канале прокомментировала ситуацию с Ксенией Собчак, которая проходит по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова.

Фото: youtube/кадр из видео youtube/кадр из видео

Звезда разместила фрагмент видеоролика, на котором Ника Белоцерковская делает расклад для Собчак на картах Таро.

Блогерша утверждает, что журналистке стоит опасаться крупной инвестиции. В конце видео Белоцерковская предупреждает Собчак, что у нее будут «проблемы с законом».

«Не переживаем, Ксения Анатольевна все вырулит. Карты не врут!» — написала Кудрявцева в личном блоге.