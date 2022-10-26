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8 минут назад

Мерзликин высказался об уехавших из России артистах

Елена Прошина

Актер Андрей Мерзликин в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» высказался об уехавших из России на фоне спецоперации на Украине артистах. По его словам, он «не понимает» этих коллег.

Мерзликин пожаловался на невозможность попасть в зону СВО
Фото: ТАССТАСС

«Я не понимаю. Я здесь. Я никогда не был борцом с чем-то, но всегда был пропагандистом того, что если тебе что-то не нравится, то дай альтернативу. Что дорого, что важно, что тебе кажется должно быть», — сказал Мерзликин.

Актер добавил, что с первого дня понимал, что делает президент России Владимир Путин. Он назвал его решения «грамотными».

Также Мерзликин признался, что не стал дожидаться прихода повестки и сам позвонил в военкомат, где ему сказали, что он не попадает под мобилизацию в первой волне.

«Четверо детей, через полгода будет 50 лет, я не служил в армии», — пояснил актер.

Он подчеркнул, что всегда готов отправиться на Украину и принять участие в СВО.

Шоу-бизнес,СВО,Андрей Мерзликин,Владимир Путин,
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