Мерзликин пожаловался на невозможность попасть в зону СВО

Актер Андрей Мерзликин в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» высказался об уехавших из России на фоне спецоперации на Украине артистах. По его словам, он «не понимает» этих коллег.
«Я не понимаю. Я здесь. Я никогда не был борцом с чем-то, но всегда был пропагандистом того, что если тебе что-то не нравится, то дай альтернативу. Что дорого, что важно, что тебе кажется должно быть», — сказал Мерзликин.
Актер добавил, что с первого дня понимал, что делает президент России Владимир Путин. Он назвал его решения «грамотными».
Также Мерзликин признался, что не стал дожидаться прихода повестки и сам позвонил в военкомат, где ему сказали, что он не попадает под мобилизацию в первой волне.
«Четверо детей, через полгода будет 50 лет, я не служил в армии», — пояснил актер.
Он подчеркнул, что всегда готов отправиться на Украину и принять участие в СВО.