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1 час назад

Асмус перестала скрывать роман с Романом Евдокимовым

WomanHit.ruиещё 1

Актриса Кристина Асмус два года назад развелась с юмористом Гариком Харламовым. Экс-супруги смогли сохранить теплые отношения и воспитывают общую дочь Анастасию, которой в этом году исполнилось 8 лет.

Асмус перестала скрывать роман с Романом Евдокимовым
Фото: соцсетисоцсети

После расставания Харламов закрутил роман с коллегой Екатериной Ковальчук. Однако на данный момент не известно, вместе ли пара.

Асмус же какое-то время была без отношений и много времени уделяла карьере. Но еще в прошлом году знаменитость призналась, что у нее есть новый избранник. Пользователи Сети стали предполагать, что им является актер Роман Евдокимов.

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И вот сегодня Кристина поделилась снимками, сделанными во время прогулки. На одном из них она держит за руку своего возлюбленного. Им, действительно, оказался Евдокимов. Тем самым актриса подтвердила слухи об отношениях с артистом.

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