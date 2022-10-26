Асмус перестала скрывать роман с Романом Евдокимовым

Актриса Кристина Асмус два года назад развелась с юмористом Гариком Харламовым. Экс-супруги смогли сохранить теплые отношения и воспитывают общую дочь Анастасию, которой в этом году исполнилось 8 лет.

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После расставания Харламов закрутил роман с коллегой Екатериной Ковальчук. Однако на данный момент не известно, вместе ли пара.

Асмус же какое-то время была без отношений и много времени уделяла карьере. Но еще в прошлом году знаменитость призналась, что у нее есть новый избранник. Пользователи Сети стали предполагать, что им является актер Роман Евдокимов.

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