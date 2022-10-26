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10 минут назад

СМИ: Собчак уехала из России

Мария Иванова

Журналистки Ксении Собчак не было дома во время обысков, сейчас она находится не в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, Собчак уехала в Литву через Белоруссию. В последнее время журналистка часто снимает за рубежом выпуски своей программы «Осторожно: Собчак».

По данным РЕН ТВ, сейчас в доме, где прошли обыски, находится муж Собчак, режиссер Константин Богомолов.

Обыски проходят в загородном доме Собчак

26 октября стало известно, что в подмосковном доме Собчак прошли обыски. СМИ писали, что обыски связаны с делом о вымогательстве, которое возбудили против коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что у самой Собчак нет в деле «процессуального статуса».

При этом, по предварительным данным Telegram-канала Baza, Собчак хотели задержать в аэропорту Внуково-3, откуда она собиралась улететь из России, туда якобы выезжали оперативники.

Собчак назвала задержание Суханова «очередным давлением на журналистику в стране».

Шоу-бизнес,Видео,Кирилл Суханов,Ксения Собчак,Константин Богомолов,Международный аэропорт Внуково,
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