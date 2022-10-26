«А я и не знал»: Жигунов высмеял слухи о своей смерти

Российский актер Сергей Жигунов с юмором отреагировал на новости о своей смерти, которые появились в средствах массовой информации.

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— А я и не знал, — написал артист в Telegram-канале.

Так, в СМИ распространилась информация, что актер якобы отравился и ушел из жизни.

Примечательно, что аналогичная ситуация уже происходила в прошлом году. Тогда Жигунов также иронично отреагировал на новость о своей смерти.

Некоторые издания сообщили, что артист и его супруга погибли во время потопа в Крыму, где они проводили свой отпуск. Из-за этого артист написал обращение к подписчикам от имени своего пса Степы. Тогда поклонники настаивали, что Жигунову следует разобраться в неприятном инциденте и потребовать объяснений от авторов таких высказываний.