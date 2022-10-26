Литвинова решила подать в суд на трансгендерную модель Максимову

Актриса Рената Литвинова подает в суд на трансгендерную модель и журналистку Наталью Максимову. Как сообщает «Газета.Ru», иски касаются обмана доверия, нелегитимного распоряжения чужими средствами, а также клеветы.

Напомним, что недавно в интервью Екатерине Гордеевой (признана в России иноагентом) Максимова рассказала, что состояла с Литвиновой в «абьюзивных отношениях».

«Мы с моими адвокатами находимся в процессе подачи нескольких уголовных исков, касающихся обмана доверия, нелегитимного распоряжения чужими деньгами и имуществом, а после данного интервью, еще и клеветы, которая может повлиять на общественное мнение», — написала Литвинова в личном блоге.

Актриса не стала уточнять, встречалась ли она с моделью, отметив, что Максимова была ее «французской ассистенткой», которая получала зарплату за свой круг обязанностей. Она уволила ее за ненадлежащее выполнение своей работы и воровство.