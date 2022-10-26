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12 минут назад

«В голове не укладывается»: Авербух высказался о поступке Милохина

Никита Бородкин

Один из создателей шоу «Ледниковый период» Илья Авербух поделился эмоциями от ухода из проекта блогера Дани Милохина. Как сообщает «РБК-Спорт», для него это стало «определенным шоком».

«В голове не укладывается»: Авербух высказался о поступке Милохина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам хореографа, об отъезде Милохина из страны он узнал на следующий день после вечерней тренировки, на которой для блогера поставили все номера к новому выпуску шоу.

«Нас так в спорте не воспитывали. Ответственность должна быть не только за самого себя, но и за своего партнера. У меня в голове этот поступок Милохина не укладывается, однако Даня его уже совершил», — сказал Авербух.

Напомним, что Милохин второй сезон подряд выступал в паре с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой. В прошлом сезоне «Ледникового периода» паре удалось занять третье место, а также выиграть приз зрительских симпатий. В этом году Милохин и Медведева успели появиться в двух выпусках шоу.

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Сейчас организаторы делают все, чтобы фигуристка продолжила участие в ледовом шоу — вместо блогера ей ищут нового партнера. По словам Авербуха, девушка хочет продолжать работать в проекте.

Шоу-бизнес,Евгения Медведева,Илья Авербух,
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