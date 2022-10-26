Укупник отреагировал на слухи о продаже квартиры в Латвии

Российский музыкант Аркадий Укупник отреагировал на распространившиеся в прессе слухи о том, что он якобы решил продать свою квартиру в Латвии. По его словам, информация не соответствует действительности. Об этом он заявил в разговоре с «Московским комсомольцем».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Укупник рассказал, что был в квартире в 2022 году, и надеется, что сможет оказаться там и позже. На данный момент он не думает о продаже заграничной недвижимости.

«Не хотелось бы освещать все эти житейские проблемы, которые связаны с сегодняшней ситуацией. Но продать что-либо сейчас сложно и в Москве, и за рубежом. Пока я живу и работаю здесь, в Москве. Я не думаю о том, что будет завтра. Я — человек, который живет сегодняшним днем», — заявил артист.

Музыкант также отметил, что раньше долгое время жил в городе, однако в итоге переехал и начал вести загородную жизнь.

«15 лет назад мы переехали в Подмосковье. И я абсолютно счастлив», — рассказал Укупник.