Даня Милохин покинул "Ледниковый период" и улетел из России

«Должен признаться, что, к сожалению, покидаю "Ледниковый период", потому что просто устал. У меня не хватает сил, я не вижу смысла, для чего и почему я это делаю. Я считаю, нужно делать с любовью. А если любви к делу нет, то делать его нет смысла. Надеюсь, вы меня поймете», — сказал Милохин.