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16 минут назад

Даня Милохин покинул "Ледниковый период" и улетел из России

Елена Прошина

Тиктокер Даня Милохин покинул шоу «Ледниковый период». О решение уйти из проекта он рассказал у себя в социальных сетях, передает Super.

Даня Милохин покинул "Ледниковый период" и улетел из России
Фото: Пресс-служба Первого каналаПресс-служба Первого канала

«Должен признаться, что, к сожалению, покидаю "Ледниковый период", потому что просто устал. У меня не хватает сил, я не вижу смысла, для чего и почему я это делаю. Я считаю, нужно делать с любовью. А если любви к делу нет, то делать его нет смысла. Надеюсь, вы меня поймете», — сказал Милохин.

Он добавил, что никого не хотел подводить, но «не может уступать своему сердцу».

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На данный момент тиктокер отдыхает в ОАЭ с блогершей Диной Саевой.

Напомним, что на шоу «Ледниковый период» Милохин выступал в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой.

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