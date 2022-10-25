Даня Милохин покинул "Ледниковый период" и улетел из России

Тиктокер Даня Милохин покинул шоу «Ледниковый период». О решение уйти из проекта он рассказал у себя в социальных сетях, передает Super.
«Должен признаться, что, к сожалению, покидаю "Ледниковый период", потому что просто устал. У меня не хватает сил, я не вижу смысла, для чего и почему я это делаю. Я считаю, нужно делать с любовью. А если любви к делу нет, то делать его нет смысла. Надеюсь, вы меня поймете», — сказал Милохин.
Он добавил, что никого не хотел подводить, но «не может уступать своему сердцу».
На данный момент тиктокер отдыхает в ОАЭ с блогершей Диной Саевой.
Напомним, что на шоу «Ледниковый период» Милохин выступал в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой.