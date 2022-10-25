В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
1 час назад

Еще она звезда «ДОМ-2» оказалась за решеткой

Passion.ru

Участник ДОМ-2 с сомнительным прошлым Руслан Перов провел выходные в СИЗО

Еще она звезда «ДОМ-2» оказалась за решеткой
Фото: YouTubeYouTube

В один из ОВД Центрального района Санкт-Петербурга поступило сообщение о массовой драке со стрельбой у входа в метро.

Прибывшие на место сотрудники задержали сразу нескольких мужчин, одним из которых оказался г-н Перов – скандальный участник знаменитого реалити-шоу.

Оказалось, тридцатилетний Перов начал говорить непристойности девушкам, стоящим у витрин Тогового Центра «Невский».

Очевидцы происходящего, попытавшиеся апеллировать к манерам, в ответ услышали еще более отборный мат и… выстрелы.

Как итог – двое суток не за стеклом, а за решеткой и статья за хулиганство .

Похоже, участие в теле-проектах помогает далеко не всем

Шоу-бизнес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители