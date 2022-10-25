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8 минут назад

Лучшая гостиница и дорогой виски: раскрыт райдер Галкина на корпоративы

Никита Бородкин

Стал известен райдер юмориста Максима Галкина (признан Минюстом иноагентом) на корпоративы за границей. Как сообщает Telegram-канал Mash, шоумен требует для себя лучшую гостиницу в городе, охрану, личного официанта, а также информацию о заказчике и его семье.

Раскрыт райдер Галкина на корпоративы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас выступление комика стоит 100 тыс. евро, причем от заказчика требуют 100% предоплату и дополнительные средства на авиабилеты для Галкина, его директора, звукорежиссера и костюмера. В аэропорту их обязаны обеспечить носильщиками и двумя автомобилями, а также охранниками на личном авто, которые должны быть рядом с Галкиным постоянно.

Также всей команде должны выдать суточные в размере 500 долларов на человека или организовать питание в ресторанах, посещение которых нигде не будет афишироваться. Для Галкина необходимо обеспечить представительские апартаменты, его директору нужно снять номер класса люкс с двумя комнатами, а остальному персоналу — одноместные номера.

На месте выступления должны быть две гримерки, в одной из которых нужно накрыть роскошный стол с сыром, фруктами и говяжьим языком. Отдельное требование — бутылка дорого виски 18-летнего срока выдержки для юмориста.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Максим Галкин вместе со своей супругой Аллой Пугачевой уехали России. Комик неоднократно выступал с критикой действий Москвы, а в сентябре получил статус иноагента.

Сейчас Галкин гастролирует за границей. Недавно в своих соцсетях он анонсировал дополнительные концерты в США и Канаде.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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