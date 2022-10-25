Ольга Кабо вышла на связь с поклонниками из больницы

Актриса Ольга Кабо опубликовала в социальных сетях фото из больницы. На последовавшие после этого тревожные комментарии она заявила, что помощь медиков потребовалась 10-летнему сыну Виктору.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Мальчика привезли на плановый осмотр к стоматологу. Врач сделал гигиену зубов, вылечил кариес и вырвал молочный зуб.

По словам артистки, ребенку нужна коррекция челюсти. Ранее мальчик носил капу, теперь для правильного прикуса потребуется ортодонтическая пластинка.

«Конечно, необходимо постоянное наблюдение доктора», - подытожила Кабо.