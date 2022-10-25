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31 минуту назад

Актриса Ольга Кабо вышла на связь с поклонниками из больницы

Passion.ru

Актриса Ольга Кабо опубликовала в социальных сетях фото из больницы. На последовавшие после этого тревожные комментарии она заявила, что помощь медиков потребовалась 10-летнему сыну Виктору.

Ольга Кабо вышла на связь с поклонниками из больницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мальчика привезли на плановый осмотр к стоматологу. Врач сделал гигиену зубов, вылечил кариес и вырвал молочный зуб.

По словам артистки, ребенку нужна коррекция челюсти. Ранее мальчик носил капу, теперь для правильного прикуса потребуется ортодонтическая пластинка.

«Конечно, необходимо постоянное наблюдение доктора», - подытожила Кабо.

Напомним, актриса поднимает сына на ноги практически одна. Отец ребенка – бизнесмен Николай Разгуляев – платит на содержание сына алименты в размере одного прожиточного минимума.

Шоу-бизнес,Николай Разгуляев,Ольга Кабо,
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