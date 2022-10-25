Автор песен Лободы подал в суд на Первый канал

По словам Влади, его песня "К черту любовь" прозвучала в титрах программ "Золотой граммофон", "Пусть говорят" и "Сегодня вечером", однако его имя в титрах не указали. На претензию, написанную в адрес Первого канала Влади ответа не дождался.