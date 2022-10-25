Автор песен Лободы подал в суд на Первый канал

По словам Влади, его песня "К черту любовь" прозвучала в титрах программ "Золотой граммофон", "Пусть говорят" и "Сегодня вечером", однако его имя в титрах не указали. На претензию, написанную в адрес Первого канала Влади ответа не дождался.
Ранее поэт Илья Резник, написавший несколько десятков хитов для Аллы Пугачевой, пожаловался, что потеряет миллионы из-за "отмены" ее песен. Он отметил, что в 2023 году у него будет юбилейный концерт в Кремле.
"Получается, я не должен вставлять в программу "Старинные часы", "Маэстро", "Посидим, поокаем" и прочие-прочие песни? Но ведь они — моя жизнь. Для Пугачевой написана 71 песня!" — высказался он.