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9 минут назад

Автор хита Светланы Лободы требует от Первого канала 1,5 миллиона рублей

Газета.Ru

По словам Влади, его песня "К черту любовь" прозвучала в титрах программ "Золотой граммофон", "Пусть говорят" и "Сегодня вечером", однако его имя в титрах не указали. На претензию, написанную в адрес Первого канала Влади ответа не дождался.

Автор песен Лободы подал в суд на Первый канал
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ранее поэт Илья Резник, написавший несколько десятков хитов для Аллы Пугачевой, пожаловался, что потеряет миллионы из-за "отмены" ее песен. Он отметил, что в 2023 году у него будет юбилейный концерт в Кремле.

"Получается, я не должен вставлять в программу "Старинные часы", "Маэстро", "Посидим, поокаем" и прочие-прочие песни? Но ведь они — моя жизнь. Для Пугачевой написана 71 песня!" — высказался он.

Шоу-бизнес,Илья Резник,Светлана Лобода,Алла Пугачева,Первый канал,
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