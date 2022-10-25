В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
1 час назад

Максим Галкин закрыл свой бизнес в России

Слово и Дело

Юморист и телеведущий Максим Галкин (признан физлицом-иноагентом в РФ) решил закрыть свой бизнес в России. Об этом информирует CT News.

Максим Галкин закрыл свой бизнес в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Галкину принадлежит компания «МГ Лаб», которая занималась публикацией контента и рекламой в СМИ. Она появилась в 2020 году и прекратила свое существование 6 сентября 2022 года.

Юморист все еще остается в России индивидуальным предпринимателем. Такой статус он получил 20 лет назад, когда решил за свои концерты платить налоги государству сам.

Ранее продюсер Сергей Лавров заявил, что выступления артиста за рубежом в основном смотрят эмигранты из Украины. По его мнению, они злорадно смеются над шутками Галкина.

- физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Сергей Лавров,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители