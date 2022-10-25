Максим Галкин закрыл свой бизнес в России

Юморист и телеведущий Максим Галкин (признан физлицом-иноагентом в РФ) решил закрыть свой бизнес в России. Об этом информирует CT News.

Галкину принадлежит компания «МГ Лаб», которая занималась публикацией контента и рекламой в СМИ. Она появилась в 2020 году и прекратила свое существование 6 сентября 2022 года.

Юморист все еще остается в России индивидуальным предпринимателем. Такой статус он получил 20 лет назад, когда решил за свои концерты платить налоги государству сам.

Ранее продюсер Сергей Лавров заявил, что выступления артиста за рубежом в основном смотрят эмигранты из Украины. По его мнению, они злорадно смеются над шутками Галкина.