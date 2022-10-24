Киркоров ответил на слова Наргиз в свой адрес

Певец Филипп Киркоров ответил на высказывание Наргиз в свою сторону. Об этом сообщает «Слово и Дело».
Покинувшая Россию Наргиз Закирова грубо высказалась о предстоящих концертах Филиппа Киркорова в Узбекистане. В своих социальных сетях она опубликовала видеоролик, на котором прокричала «Понаехали!» в сторону Киркорова. Своё высказывание певица дополнила нецензурной речью.
«Наргиз, чтобы материться, даже голосовые связки не нужны. А чтобы в сторону того, перед кем еще вчера заискивала, лебезила, и совесть не пригодится», – написал Киркоров в ответ на это.
Ранее диджей Киркорова рассказала, что три ее новогодних концерта могут быть отменены.