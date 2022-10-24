Актриса Наталья Фатеева рассказала, почему стала затворницей

Актриса Наталья Фатеева в 87 лет выходит из дома исключительно в поликлинику или за продуктами. Однако даже такие редкие прогулки доставляют ей множество боли и неудобств. Артистка после нескольких неудачных операций может передвигаться только при помощи костылей.
Фатеева рассказала, что стала настоящей затворницей и большую часть времени проводит в своей квартире.
«Если надо в поликлинику или в магазин, то выхожу. Но мне все это дается с большим трудом. Я же передвигаюсь на костылях, сама ходить не могу», — сообщила она.
Проблемы у актрисы начались после операции по замене суставов. Часть из них не прижилась, и Фатеевой потребовалась повторная операция, во время которой, как сообщает артистка, была занесена инфекция.
«Она разрушила всю мягкую ткань на моей ноге полностью и часть кости. Кость мне потом восстановили. А мягкую ткань — нет. Теперь я вынуждена ходить на костылях. Я стала жертвой безразличия, непрофессионализма и равнодушия», — пожаловалась Фатеева в интервью «МК».
Однако судиться с врачами Наталья не стала. Она знала, что этот процесс затянется и отнимет у нее еще больше здоровья.
Жизнь актрисы сильно изменилась. Съемки остались в прошлом, как и путешествия, которые она сильно любила. Единственное занятие актрисы теперь — просмотр новостей в интернете.