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1 час назад

Елена Летучая раскритиковала российских женщин

Super.ru

Это утро Лена Летучая провела с подругой за чашечкой кофе. Та, в свою очередь, поделилась подробностями своего первого свидания в столице: девушка была недовольна поведением своего спутника. «Мужчина заказал не самое дорогое шампанское, не разбился в лепешку, чтобы доказать, что она самая лучшая на свете, бриллиант в коробочке не принес», — пересказывает разговор телеведущая.

Елена Летучая раскритиковала российских женщин
Фото: Super.ruSuper.ru

Тема бывшую ревизорро задела за живое. Летучая решила обсудить ее с подписчиками.

«Я сидела, слушала и поняла, что у нас в России есть стереотип, что мужчина должен», — рассказывает ведущая.

Одного «кружочка» в Телеграме оказалось недостаточно. Вдогонку теледива выкатила объемный пост.

«Я-то считаю, что, конечно, во всем нужен баланс. Но, с другой стороны, если ему 40 и он все еще живет с мамой, то стоит ли на него тратить время?» — написала телеведущая и оставила пост на растерзание подписчикам.

Шоу-бизнес,Елена Летучая,
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