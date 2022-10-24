Елена Летучая раскритиковала российских женщин

Это утро Лена Летучая провела с подругой за чашечкой кофе. Та, в свою очередь, поделилась подробностями своего первого свидания в столице: девушка была недовольна поведением своего спутника. «Мужчина заказал не самое дорогое шампанское, не разбился в лепешку, чтобы доказать, что она самая лучшая на свете, бриллиант в коробочке не принес», — пересказывает разговор телеведущая.
Тема бывшую ревизорро задела за живое. Летучая решила обсудить ее с подписчиками.
«Я сидела, слушала и поняла, что у нас в России есть стереотип, что мужчина должен», — рассказывает ведущая.
Одного «кружочка» в Телеграме оказалось недостаточно. Вдогонку теледива выкатила объемный пост.
«Я-то считаю, что, конечно, во всем нужен баланс. Но, с другой стороны, если ему 40 и он все еще живет с мамой, то стоит ли на него тратить время?» — написала телеведущая и оставила пост на растерзание подписчикам.