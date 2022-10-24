Алсу рассказала о сыне, которого давно скрывает

У певицы Алсу трое детей от бизнесмена Яна Абрамова. И если своими дочками она часто хвастается в сети, то младшего ребенка — сына Рафаэля, практически не видно. Лицо сына она не показывает публике, а всегда лишь постит фото со спины. Однако недавно певица рассказала о мальчике. Оказывается, Рафаэль растет очень талантливым. Он ходит в подготовительный класс, а также на развивающие и музыкальные занятия.
«Рафаэль очень музыкальный. Такого уникального слуха, как у него, ни у Сафины, ни у Микеллы в шесть лет не было. Пою песню в непривычной для него тональности, затем прошу Рафаэля исполнить мелодию в оригинальной тональности, и сын легко это делает! Даже Сафина , у которой совершенный слух, удивляется: «Мама, как такое возможно?!». Плюс у нас музыкальная семья — дома постоянно звучит и классика, и эстрада. Рафаэльчик сейчас все стремится повторять за сёстрами. Когда Микелла приходит, он говорит: «Давай слушать музыку». И она ставит ему своих любимых исполнителей, — рассказала в одном из последних интервью Алсу.
Напомним, Алсу 15 лет состоит в браке с Яном Абрамовым. У пары трое детей. Самый младший — 6-летний сын Рафаэль. Звезда уже который год тщательно скрывает его лицо. Алсу очень сильно ограждает сына от внимания СМИ. Факты его присутствия в жизни певицы, подтвержденные фото в Instagram, можно пересчитать по пальцам. При этом старшие дочки постоянно присутствуют в ленте звезды, да и третью беременность Алсу не скрывала, а прямо накануне родов сделала великолепную фотосессию.
Из-за этого появились слухи, что у мальчика проблемы со здоровьем, якобы, он аутист. Певица рожала в Америке. Злые языки говорили, что что сын Алсу так и остался в Америке под присмотром специалистов, а его снимки не просачиваются в СМИ, потому что в США певицу никто не знает, да и отношение к «особенным» детям там более спокойное, чем в России. Но, видимо, подобные рассуждения не базируются на фактах, а являются домыслами недоброжелателей певицы.