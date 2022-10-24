Алсу рассказала о сыне, которого давно скрывает

«Рафаэль очень музыкальный. Такого уникального слуха, как у него, ни у Сафины, ни у Микеллы в шесть лет не было. Пою песню в непривычной для него тональности, затем прошу Рафаэля исполнить мелодию в оригинальной тональности, и сын легко это делает! Даже Сафина , у которой совершенный слух, удивляется: «Мама, как такое возможно?!». Плюс у нас музыкальная семья — дома постоянно звучит и классика, и эстрада. Рафаэльчик сейчас все стремится повторять за сёстрами. Когда Микелла приходит, он говорит: «Давай слушать музыку». И она ставит ему своих любимых исполнителей, — рассказала в одном из последних интервью Алсу.