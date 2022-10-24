Кожевникова рассказала об отношениях с коллегой по сериалу «Универ»

Мария Кожевникова и Виталий Гогунский когда-то сыграли всеми любимую пару в сериале «Универ». Актеры настолько хорошо вошли в роль Аллы и Кузи, что поклонники начали приписывать роман Марие и Виталию в жизни. Сейчас у каждого из них своя жизнь, но преданные фанаты продолжают верить в то, что между актерами что-то было, помимо съемочного процесса. Кожевникова часто общается со своими фолловерами и решила расставить все точки над «i», когда получила вопрос: «Были ли у тебя отношения с Гогунским?».

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Актриса отметила, что ее никогда не связывали любовные отношения с Виталием. Между ними только дружба. Кроме того, Гогунский стал одним из первых, кого Мария познакомила со своим супругом. Звезды сериала «Универ» до сих пор поддерживают связь друг с другом. Если они оказываются на одном мероприятии, то всегда очень мило и долго общаются. Интересно, что это одни из немногих актеров сериала, кто до сих пор общается даже спустя столько лет.

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Напомним, что Мария уже 9 лет счастлива в браке с бизнесменом Евгением Васильевым. Супруги не стали официально узаконивать свой брак, а лишь обвенчались в Свято-Никольском соборе в Ницце. Кожевникова родила супругу троих сыновей: Ивана, Максима и Василия.