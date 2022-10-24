Ефремов удивил фанатов внешним видом из колонии

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за смертельное ДТП, опубликовал в своих соцсетях новое фото, на котором выглядит помолодевшим. Как сообщает «Слово и Дело», подписчики удивились и предположили, что дело в трезвости.

«Как дела, мои дорогие?» — подписал артист свою фотографию.

Соцсети

Одни фанаты заявили, что очень ждут его возвращения на телеэкраны, а другие не смогли не отметить похорошевший вид Ефремова.

«Ба, вы лет на 10 помолодели», «Очень вас не хватает! Пора домой и на экран», «Какое прекрасное лицо», «Михаил Олегович, вот что делает трезвый образ жизни!» — писали они в комментариях.

Напомним, что 8 июня 2020 года Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельное ДТП в центре Москвы. В результате аварии погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Актера приговорили к 8 годам лишения свободы, но впоследствии срок был уменьшен до 7,5 лет колонии.