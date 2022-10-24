«Понаехали!»: Наргиз о концерте Киркорова в Узбекистане

Певица Наргиз обматерила Филиппа Киркорова после того, как увидела афишу его концерта в Узбекистане. Как сообщает Teleprogramma.pro, в своих соцсетях она опубликовала ролик, в котором критикует исполнителя.
«Понаехали ***!» — прокричала Наргиз в сторону Киркорова.
Напомним, что Наргиз после начала спецоперации стала регулярно критиковать действия Москвы. За свои высказывания российские власти ввели против нее санкции — исполнительнице запрещен въезд в Россию на ближайшие 50 лет.
Отметим, что запрет посещать РФ мог ощутимо сказаться на доходах Наргиз. По информации СМИ, за одно выступление на корпоративе она получала от 45 тыс. евро.