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36 минут назад

«Понаехали!»: Наргиз возмутилась концертом Киркорова в Узбекистане

Никита Бородкин

Певица Наргиз обматерила Филиппа Киркорова после того, как увидела афишу его концерта в Узбекистане. Как сообщает Teleprogramma.pro, в своих соцсетях она опубликовала ролик, в котором критикует исполнителя.

«Понаехали!»: Наргиз о концерте Киркорова в Узбекистане
Фото: ТАССТАСС

«Понаехали ***!» — прокричала Наргиз в сторону Киркорова.

Напомним, что Наргиз после начала спецоперации стала регулярно критиковать действия Москвы. За свои высказывания российские власти ввели против нее санкции — исполнительнице запрещен въезд в Россию на ближайшие 50 лет.

Наргиз запретили въезд в Россию на 50 лет

Отметим, что запрет посещать РФ мог ощутимо сказаться на доходах Наргиз. По информации СМИ, за одно выступление на корпоративе она получала от 45 тыс. евро.

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,
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