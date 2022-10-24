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16 минут назад

Дочь Сергея Бодрова ждет первенца

WomanHit.ruиещё 1

24-летняя дочь покойного актера Сергея Бодрова, Ольга Бодрова, два года назад вышла замуж за актера Сергея Быстрова. А сейчас девушка ждет ребенка.

Дочь Сергея Бодрова ждет первенца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О радостном событии публика узнала после показа фильма, где дочь Сергея появилась в платье макси свободного кроя. Однако наряд не смог скрыть сильно округлившийся живот звезды.

Наследница знаменитости не озвучила дату родов, но призналась, что с нетерпением ждет встречи с первенцем. Также девушка не стала рассказывать, кто родится у них с супругом.

Несколько лет назад Ольга окончила ГИТИС. Сейчас дочь Сергея активно развивает свою карьеру в кино.

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