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56 минут назад

Лолита призвала остановить травлю уехавшей из России Пугачевой

Газета.Ruиещё 1

Певица Лолита Милявская в программе «Однажды...» на НТВ резко высказалась в адрес тех, кто критикует уехавшую из России Аллу Пугачеву.

Лолита призвала остановить травлю уехавшей из России Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артистка призвала прекратить травлю Примадонны и ее семьи.

«Мы сейчас все являемся свидетелями того, что самые большие имена, любимые семьи за секунду подвергаются уничтожению. И тут же публика говорит: «Да мы тебя вообще не любили», — возмутилась Лолита.

Певица вспомнила, как и сама потеряла множество поклонников после того, как ушла из кабаре-дуэта «Академия», в котором выступала с бывшим мужем Александром Цекало.

«Я никогда не была зациклена на любви публики ко мне. Я всегда говорила, что она, как любовник. Нашел моложе — ушел!» — объяснила она.

Алла Пугачева вместе с детьми покинула Россию в конце сентября. Сейчас она находится в Израиле.

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,Александр Цекало,Алла Пугачева,
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