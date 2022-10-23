Алферова рассказала о своем тайном комплексе

Ксения Алферова, как оказалось, в течение долгих лет стеснялась своей внешности. Этот комплекс возник еще в подростковом возрасте и изрядно отравлял жизнь актрисе, - пишет портал z-aya.ru.
Уже много лет спустя Алферова осознала, что ее проблема не уникальна, и решила от нее избавиться. Эту историю она описала в микроблоге.
«Много лет назад я была на одном тренинге, там были только женщины. Интересный был опыт, неожиданный. Самое удивительное открытие состояло в том, что мы все похожи в самокритичности и саморугательности. Ругали все себя легко и с удовольствием, быстро подбирая слова и не стесняясь в выражениях, а вот с похвальбой вышло огромное затруднение», - рассказала актриса.
Более того, когда участниц тренинга попросили рассказать о себе что-то хорошее, многие разрыдались. Тогда-то Алферова и поняла, какой это «ужас и кошмар». Поняла, что к себе следует относиться более снисходительно.
«Нужно все же полюбить себя и тогда, как ни странно, и к окружающим начиняешь относиться терпимее и добрее. Принимать, понимать, радоваться и дарить любовь! Так что я своему изображению теперь рада!», - резюмировала звезда.
Накануне актриса Ксения Алферова почтила память артиста Александра Абдулова, опубликовав в социальных сетях трогательный пост. Она поздравила родственника с Днем отца. И, хотя Абдулов умер зимой 2008 года. Алферова дала понять, что ей его не хватает до сих пор.