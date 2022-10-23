Алферова рассказала о своем тайном комплексе

«Много лет назад я была на одном тренинге, там были только женщины. Интересный был опыт, неожиданный. Самое удивительное открытие состояло в том, что мы все похожи в самокритичности и саморугательности. Ругали все себя легко и с удовольствием, быстро подбирая слова и не стесняясь в выражениях, а вот с похвальбой вышло огромное затруднение», - рассказала актриса.