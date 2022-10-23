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56 минут назад

Газманов-младший опроверг слухи о романе с Началовой

Ирина Лебедева

Родион Газманов рассказал о совместной работе с Юлией Началовой. Спеть дуэтом тогда молодым исполнителям посоветовали их родители. Юлия и Родион выпустили песню «Мечта», - сообщает aif.ru.

Газманов-младший опроверг слухи о романе с Началовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я над ней работал с удовольствием... Получился очень удачный дуэт, и мы несколько раз его повторяли», - вспоминает Родион.

Тогда и появились слухи, что певцов связывают не только рабочие отношения. Однако ни о чем романтическом и речи не было.

«У нас с Юлией были хорошие, дружеские отношения — наверное, как у всех артистов, которые из-за гастролей не знают, когда встретятся в следующий раз, через два дня или через два года.

Да, мы с ней спели песню, она получилась хорошей, мы что-то дали друг другу во время сотрудничества — и пошли развиваться дальше», - объяснил Родион.

На фоне отъезда многих представителей шоу-бизнеса из России Газманов-младший отметил, что никогда не задумывался об эмиграции.

«У меня никогда в жизни не было желания уехать! Вообще, мысль о том, чтобы покинуть свою страну, у меня вызывает если не ужас, то печаль», — подытожил артист.

Шоу-бизнес,Родион Газманов,
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