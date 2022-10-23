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28 минут назад

Лещенко сорвал овации, исполнив «разнузданный шансон»

Ирина Лебедева

Лев Лещенко сделал Ирине Мирошниченко на 80-летний юбилей нестандартный подарок. Звезда собрала во МХАТе близких, друзей и коллег. Приехал поздравить народную артистку и известный певец Лев Лещенко. Он преподнес имениннице большой букет роз и сообщил, что исполнит для нее песню, - рассказывает 5 Канал.

Лещенко сорвал овации, исполнив «разнузданный шансон»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я хочу сейчас немножко испортить репертуар и спою такую песню, которая называется «Хрустальный бокал» — это такой шансон, разнузданный. Я надеюсь, вы ее поддержите. Я специально ее выбрал, потому что это праздник, и называется она «Хрустальный бокал», — заявил Лев Валерьянович.

Публика приняла исполнителя «на ура» и по завершению композиции зал буквально взорвался овациями.

Юбилейный вечер народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко "Жизнь прекрасна" прошел в субботу на основной сцене Московского Художественного театра (МХТ) им. Чехова, актрису поздравили друзья и коллеги, а первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил ей орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, передает ТАСС.

Шоу-бизнес,Ирина Мирошниченко,Лев Лещенко,Сергей Кириенко,Администрация Президента РФ,
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