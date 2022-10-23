Лещенко сорвал овации, исполнив «разнузданный шансон»

«Я хочу сейчас немножко испортить репертуар и спою такую песню, которая называется «Хрустальный бокал» — это такой шансон, разнузданный. Я надеюсь, вы ее поддержите. Я специально ее выбрал, потому что это праздник, и называется она «Хрустальный бокал», — заявил Лев Валерьянович.