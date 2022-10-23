«Франция нам не светит»: жена Диброва пожаловалась на жизнь

Полина Диброва на своей страничке в социальной сети посетовала на то, что не сможет попасть с семьей во Францию, чтобы насладиться настоящей французской кухней. Но, тем не менее, выходной она все равно провела в условиях, максимально приближенных к желаемым.
Она вместе с мужем, телеведущим Дмитрием Дибровым и тремя сыновьями сходила во французский ресторан.
«У нас сегодня французский ужин: вино, фуагра, улитки, Франция. Так как Франция пока нам не светит, справляемся с этой ситуацией», – сообщила Полина в микроблоге.
Также многодетная мама сообщила, что после ужина Дибров дал «концерт для одного зрителя» - сыграл для нее на гитаре.
33-летняя Полина Диброва замужем за 62-летним Дмитрием Дибровым с 2009 года. У пары трое сыновей – Илья, Федор и Александр.