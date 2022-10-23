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1 час назад

Телеведущая Поплавская назвала "жалким прозревшего" Макаревича*

Газета.Ru

Актриса и телеведущая Яна Поплавская раскритиковала фронтмена «Машины времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом). Она заявила в Telegram-канале, что не верит в искренность артиста, который якобы начал высказываться против действий российских властей только после 24 февраля.

«Чего же раньше молчал?»: Поплавская раскритиковала Макаревича
Фото: the_yana_poplavskaya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)the_yana_poplavskaya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Неужели, дожив до 68 лет, Макаревич «вдруг прозрел»? Жил — не тужил народный артист и сейчас по соображениям совести запел «честные песни», а почему же в иммиграции честность проснулась? Чего же раньше молчал, а мог бы на концертных площадках свою правду матку резать!» — написала она.

Поплавская заявила, что нет ничего ужаснее, чем внезапное осознание того, что ты всю жизнь говорил только одну ложь. «Очень жалкое зрелище!» — констатировала актриса.

Раскрыты заработки Макаревича и «Би-2» за концерты в Казахстане

Ранее Поплавская поддержала отказ организаторов «Песни года» приглашать Ротару.

Шоу-бизнес,Яна Поплавская,Андрей Макаревич,
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