«Чего же раньше молчал?»: Поплавская раскритиковала Макаревича

«Неужели, дожив до 68 лет, Макаревич «вдруг прозрел»? Жил — не тужил народный артист и сейчас по соображениям совести запел «честные песни», а почему же в иммиграции честность проснулась? Чего же раньше молчал, а мог бы на концертных площадках свою правду матку резать!» — написала она.