Дакота назвала песни Моргенштерна* «грязными и мерзкими»

Белорусская певица Рита Дакота буквально обрушилась на Алишера Моргенштерна, который сейчас живет в Дубае, из-за его нового альбома. Дело в том, что Рита сама выпустила новый альбом, который, по ее словам, должен нести в мир свет и добро.

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Однако эпатажное творчество рэпера оказалось популярнее и вытеснило композиции певицы из музыкальных чартов, - пишет портал prozvezd.

Рита сообщила подписчикам, что сейчас в мире идет борьба добра и зла, света и тьмы, отнеся себя к стороне света. А Алишера – к стороне тьмы.

«Моргенштерн с его смыслами и месседжами в мир вынес из топ-3 чарта песни про сострадание, веру, свет, принятие и любовь. Я осилила только 2 песни, дальше не смогла. На физическом уровне стало плохо, грязно, мерзко, захотелось помыться», - пишет рассерженная певица в микроблоге.

Певица Рита Дакота рассказала об унижениях и изменах со стороны ее бывшего супруга Влада Соколовского. На эту тему она рассуждала в YouTube-шоу «вМесте».По словам артистки, было время, когда она считала рукоприкладство и ругань со стороны мужчины нормальным. Певица думала, что в таком поведении виновата она сама, поэтому не расставалась с партнерами из-за плохого отношения.