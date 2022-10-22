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14 минут назад

Семенович раскрыла секрет любви к своей внешности

Мослента

Секрет любви к своей внешности раскрыла в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Анна Семенович.

Семенович раскрыла секрет любви к своей внешности
Фото: МослентаМослента

«Как ее можно не любить? Это же часть вас! Каждое утро, глядя в зеркало, делайте себе комплименты. А если вам что-то не нравится, просто возьмите и измените это с помощью диет, спорта, массажа или, в крайнем случае, пластики. Занимайтесь не только телом, но и головой: пройдите тренинг или почитайте книгу, которые помогут вам принять себя», — написала Семенович в сторис в ответ на вопро

Главное — действовать и любить себя, уверена звезда.

Ранее Семенович назвала главное качество достойных мужчин. «Надо смотреть на их поступки», — заявила она.

Шоу-бизнес,Анна Семенович,
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