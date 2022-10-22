Семенович раскрыла секрет любви к своей внешности

«Как ее можно не любить? Это же часть вас! Каждое утро, глядя в зеркало, делайте себе комплименты. А если вам что-то не нравится, просто возьмите и измените это с помощью диет, спорта, массажа или, в крайнем случае, пластики. Занимайтесь не только телом, но и головой: пройдите тренинг или почитайте книгу, которые помогут вам принять себя», — написала Семенович в сторис в ответ на вопро