Суд вынес решение по иску Кормухиной к Гагариной о плагиате

Несколько лет назад Ольга Кормухина подала в суд на Полину Гагарину, обвинив ее в плагиате собственного исполнения песни «Кукушка» Виктора Цоя.

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Первая «Кукушка» Кормухиной была представлена публике в 2011 году, вторая – Гагариной – в 2015. Как информирует СтарХит, композиции действительно схожи.

В первой инстанции решение в пользу Гагаринйо было вынесено без каких-либо экспертиз: в них представителям Кормухиной почему-то было отказано. Адвокаты Ольги Василий Бурдюг и Валерия Рытвина подали апелляцию и добились проведения экспертизы.

В результате исследования трое из четырех экспертов пришли к выводу, что «Кукушки» в исполнении обеих артисток сильно отличаются от оригинала Цоя. Но между собой эти песни почти полностью совпадают. Что означает - вариант Гагариной не является самостоятельным музыкальным произведением.

Однако четвертый эксперт, приглашенный стороной ответчика, композитор Игорь Крутой с выводами коллег не согласился и отметил, что песня Полины вполне самостоятельна. Ни о каком плагиате речи нет.

Суд встал на сторону Гагариной, отказав Кормухиной в иске.

Адвокаты истца не теряют надежды добиться иного решения.

«Сегодня справедливость восторжествовала частично — самая авторитетная экспертиза (Минюст совместно с Консерваторией) установила факт плагиата, однако в иске было отказано. Но пока нет мотивированного решения, мы можем только предполагать, что явилось основанием отказа. Естественно, будем идти до конца и добиваться восстановления прав Ольги», — сказали журналистам защитники Кормухиной.