В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
21 минуту назад

Суд вынес решение по иску Кормухиной к Гагариной о плагиате

Ирина Лебедева

Несколько лет назад Ольга Кормухина подала в суд на Полину Гагарину, обвинив ее в плагиате собственного исполнения песни «Кукушка» Виктора Цоя.

Суд вынес решение по иску Кормухиной к Гагариной о плагиате
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первая «Кукушка» Кормухиной была представлена публике в 2011 году, вторая – Гагариной – в 2015. Как информирует СтарХит, композиции действительно схожи.

В первой инстанции решение в пользу Гагаринйо было вынесено без каких-либо экспертиз: в них представителям Кормухиной почему-то было отказано. Адвокаты Ольги Василий Бурдюг и Валерия Рытвина подали апелляцию и добились проведения экспертизы.

В результате исследования трое из четырех экспертов пришли к выводу, что «Кукушки» в исполнении обеих артисток сильно отличаются от оригинала Цоя. Но между собой эти песни почти полностью совпадают. Что означает - вариант Гагариной не является самостоятельным музыкальным произведением.

Однако четвертый эксперт, приглашенный стороной ответчика, композитор Игорь Крутой с выводами коллег не согласился и отметил, что песня Полины вполне самостоятельна. Ни о каком плагиате речи нет.

Суд встал на сторону Гагариной, отказав Кормухиной в иске.

Адвокаты истца не теряют надежды добиться иного решения.

«Сегодня справедливость восторжествовала частично — самая авторитетная экспертиза (Минюст совместно с Консерваторией) установила факт плагиата, однако в иске было отказано. Но пока нет мотивированного решения, мы можем только предполагать, что явилось основанием отказа. Естественно, будем идти до конца и добиваться восстановления прав Ольги», — сказали журналистам защитники Кормухиной.

Ольга Кормухина утверждает, что выкупила у управляющей компании права на исполнение песни в 2010 году.

Шоу-бизнес,Ольга Кормухина,Полина Гагарина,Виктор Цой,Игорь Крутой,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители