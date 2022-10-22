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17 минут назад

«Деградант»: зрители осудили поведение Дани Милохина

New Magazine

После выхода трейлера нового сезона шоу «Ледниковый период» на Даню Милохина обрушилась волна критики. В ролике он раздевает фигуристку Евгению Медведеву. На кадрах видно, как тиктокер обнажил девушку. Он срезает ножницами бретельки с платья фигуристки, оставляя ее голой, без одежды. После этого Милохин накидывает на свою партнершу пиджак. Откровенные кадры сильно шокировали общественность.

«Деградант»: зрители осудили поведение Дани Милохина
Фото: New MagazineNew Magazine

«Вся страна переживает за ребят, мужей , братьев, а Первый канал запускает такое , в чем участвует деградант Даня Милохин», «Это очевидно диверсия», «Людей надо уважать, это плевок в лицо обществу», «Это подлая насмешка над нашими ребятами», «Вульгарная реклама» — пишут пользователи сети.

Недавно появилась информация, что блогер собирается эмигрировать в Америку. Он оформил визу США. Серьезные намерения Милохина подтвердила и TikTok-блогерша Маруся Климова: «Милохин, насколько я знаю, сейчас делает визу. Уехали Аня Покров, Артур Бабич и Маха Горячева, они уже там. Остальные ребята еще в России».

Однако позже Милохин опроверг намерение уезжать из России.

«Я сделал визу, но переезжать не собираюсь. Хочу встретиться с моими ребятами из команды Dream Team, поснимать тиктоки, пожить, поделиться эмоциями. Мы со многими давно не виделись. Эмигрировать ни в коем случае не планирую, да у меня и не получится: дела почти все здесь, много проектов», — сказал блогер и добавил, что любит Россию.

Сейчас все его мысли заняты, как отметить предстоящее 20-летие. Милохин планирует отпраздновать свой день рождения в московском аквапарке.

Шоу-бизнес,Маруся Климова,Евгения Медведева,Первый канал,
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