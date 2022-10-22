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52 минуты назад

«Снова попала в 90-е»: Боня раскритиковала Москву

Ирина Лебедева

Виктория Боня последние месяцы посвятила подготовке к восхождению на гималайскую вершину, самому восхождению и отдыху после альпинистских подвигов. После некоторого перерыва звезда приехала в Россию и прогулялась по столице. Осенняя Москва Виктории не глянулась, вызвав ассоциации с далеким прошлым.

«Снова попала в 90-е»: Боня раскритиковала Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ну что, Москва изменилась за последние пару месяцев. Иногда возникает ощущение, что снова попала в 90-е. Есть такое?»- обратилась она к подписчикам в микроблоге.

Публика теледиву не поддержала, - рассказывает портал popcornnews. Напротив, подписчики заподозрили Боню в провокационных заявлениях

«Нет! Москва красива и прекрасна», «На двух стульях не усидишь, специально сталкивает лбами», - ответили Виктории фолловеры.

Телеведущая Виктория Боня рассказала, какую сумму потратила для того, чтобы попасть в экспедицию на гору Манаслу. По словам звезды, путешествие ей обошлось дороже, чем могло бы.

«$50 тыс. (более 3 млн руб.), но это очень дорого для этой горы. В следующий раз мне все обойдется гораздо дешевле», - написала Боня в личном блоге.

Как объяснила телеведущая, она планирует следующий поход в горы через несколько месяцев.

Шоу-бизнес,Виктория Боня,
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