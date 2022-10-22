Мама Легкоступовой уверена, что ее дочь была убита

Валентина Легкоступова скончалась боле двух лет назад при странных обстоятельствах. Она погибла из-за серьезных травм. И хотя, по версии следствия, Валентина упала в ванной и ударилась головой, что привело к смертельной травме, близкие певицы до сих пор винят в ее смерти вдовца Юрия Фирсова.

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Друг Легкоступовой Константин Мирошник встретился с мамой певицы Галиной Ивановной в Феодосии. Об этом пишет портал prozvezd.

«Галина Ивановна сильно сдала. Когда она меня увидела, то сразу вылила всю боль. За два года ее мысли не изменились. Она в унынии: время ее совсем не лечит», - рассказал Мирошник.

Галина Ивановна уверена в том, что ее дочь была убита. А убийца никогда не признается, и не будет наказан.