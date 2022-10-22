Игорь Крутой защитил Гагарину в суде и дал отпор Кормухиной

Артистки уже давно конфликтуют из-за творческих разногласий! Дело в том, что обе певицы записали свои кавер-версии легендарного хита «Кукушка» в исполнении советской рок-группы «Кино». Кормухина представила песню на суд публики в 2011 году, а Полина Гагарина выпустила трек в 2015 (он стал саундтреком к фильму «Битва за Севастополь»). Ольга Борисовна тут же заметила общие черты между двумя песнями и манерами исполнения, поэтому обвинила Гагарину в плагиате.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Эксперты начали проверку, а площадкой выступила консерватория им. Чайковского. К слову, композитор Игорь Крутой тоже входил в состав совета, который занимался анализом двух произведений. Основная задача профессионалов — доказать, является ли версия Полины Гагариной переработкой исполнения Ольги Кормухиной или нет.

Было выявлено 11 «признаков заимствования», но Игорь Яковлевич не согласился и заявил, что плагиата здесь нет. Вероятно, суд прислушался к мнению мэтра эстрады, поэтому отказал Ольге Кормухиной в иске. Адвокаты исполнительницы нетленного хита «Путь» продолжают работу и уверяют, что просто так не оставят это дело.