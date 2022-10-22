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25 минут назад

Игорь Крутой защитил Полину Гагарину в суде и дал отпор Ольге Кормухиной: «В иске было отказано»

Popcake.tv

Артистки уже давно конфликтуют из-за творческих разногласий! Дело в том, что обе певицы записали свои кавер-версии легендарного хита «Кукушка» в исполнении советской рок-группы «Кино». Кормухина представила песню на суд публики в 2011 году, а Полина Гагарина выпустила трек в 2015 (он стал саундтреком к фильму «Битва за Севастополь»). Ольга Борисовна тут же заметила общие черты между двумя песнями и манерами исполнения, поэтому обвинила Гагарину в плагиате.

Игорь Крутой защитил Гагарину в суде и дал отпор Кормухиной
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Эксперты начали проверку, а площадкой выступила консерватория им. Чайковского. К слову, композитор Игорь Крутой тоже входил в состав совета, который занимался анализом двух произведений. Основная задача профессионалов — доказать, является ли версия Полины Гагариной переработкой исполнения Ольги Кормухиной или нет.

Было выявлено 11 «признаков заимствования», но Игорь Яковлевич не согласился и заявил, что плагиата здесь нет. Вероятно, суд прислушался к мнению мэтра эстрады, поэтому отказал Ольге Кормухиной в иске. Адвокаты исполнительницы нетленного хита «Путь» продолжают работу и уверяют, что просто так не оставят это дело.

Защитники Кормухиной заключили: «Эксперт Крутой ошибся, когда не исследовал вокальных партий Цоя, Кормухиной и Гагариной и не сравнил их. Очевидна неполнота его работы».

Шоу-бизнес,Полина Гагарина,Игорь Крутой,
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