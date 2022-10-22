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1 час назад

У Карди Би хотят отсудить $5 млн за плагиат татуировки

Газета.Ru

Против хип-хоп-исполнительницы Карди Би подали иск на $5 млн в суд Калифорнии. Как сообщает журнал Rolling Stone, причиной стала татуировка мужчины-модели на обложке альбома рэперши «Gangsta Bitch Music Vol. 1» 2016 года.

У Карди Би хотят отсудить $5 млн за плагиат татуировки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На фото Карди Би держит между ног голову мужчины, имитируя оральный секс. Во время обработки изображения на спине партнера цифровой художник разместил татуировку с тигром и змеей, скачанную из интернета. Оказалось, что изображение принадлежит Кевину Майклу Брофи-младшему.

«Это выглядит так, будто я занимаюсь оральным сексом с кем то, кто не является моей женой или моим партнером, — сказал он. — Я отец двоих детей, преданный муж и человек веры, это противоречит всему, за что я выступаю, и я бы никогда не подписался на что то подобное».

По словам Брофи-младшего, в 2017 году Карди Би не ответила на его письмо с просьбой изменить обложку альбома.

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