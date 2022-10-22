У Карди Би хотят отсудить $5 млн за плагиат татуировки

«Это выглядит так, будто я занимаюсь оральным сексом с кем то, кто не является моей женой или моим партнером, — сказал он. — Я отец двоих детей, преданный муж и человек веры, это противоречит всему, за что я выступаю, и я бы никогда не подписался на что то подобное».