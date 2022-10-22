Моргенштерн* унизил Гуфа из-за предательства

В рэп-тусовке не обходится без скандалов, а иногда даже и драк! Моргенштерн* (Минюст РФ признал иноагентом) шокировал фанатов, когда его вынесли в гробу, а теперь поклонники обратили внимание на один из треков в новом альбоме музыканта LAST ONE. Оказалось, он посвящен рэперу Гуфу — GUF DISS.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Алишер* вскрыл правду о предательстве Алексея Долматова (настоящее имя Гуфа). Они договорились о сотрудничестве, начали совместную работу, как вдруг в последний момент исполнитель хита «Ice Baby» отказался. Моргенштерн* уверен, что это произошло из-за того, что окружение посоветовало Гуфу не связываться с ним из-за статуса иноагента.

Поэтому Моргенштерн* не стал отмалчиваться и записал дисс-трек на Гуфа. В рэп-тусовке это песня, в которой исполнитель «опускает» оппонента и давит на самое больное.

«Начал делать рэп, ведь хотел быть как он / И тоже стал продажным мудаком. / Вряд ли тебе лишние несколько нулей. / Надо кормить большую жопу и двоих детей», — зачитал обидные строки Алишер*.

Фанаты двояко отнеслись к новому релизу рэпера. Некоторые поздравили артиста и заверили, что он продолжает «держать планку». Другие же фыркнули в его сторону и намекнули на то, что выносить личные разборки на публику — это уже устаревший метод. Гуф никак не отреагировал на дисс-трек Моргенштерна*. Кто знает, быть может, он тоже решится записать ответочку, где объяснит свою позицию.