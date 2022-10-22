Лавров: «Лобода будет петь в ресторанах Америки»

На творческом пути Светланы Лободы сейчас большие проблемы. Если ранее певица называла себя «артисткой № 1» в России, то теперь за ее пределами, как оказалось, она почти не востребована.

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Лобода уехала из России с началом спецоперации. Она заняла проукраинскую позицию, однако попала между двух огней: и россияне, и соотечественники считают певицу предательницей.

Сейчас у Светланы почти нет концертов, лишь иногда ее приглашают на корпоративы, где она поет песни на русском языке, - пишет портал ProZvezd. Недавно артистка анонсировала концертный тур по Германии, но он был сорван.

Продюсер Сергей Лавров сообщил о закате карьеры певицы.

«В России ее больше вряд ли увидят, так как ей въезд сюда запрещен. На Западе она никому не нужна. Лобода скоро сгинет в мире шоу-бизнеса. Никаких перспектив у нее не вижу: скоро про Лободу все забудут, она будет петь в ресторанах Америки», - убежден продюсер.