В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
48 минут назад

Лавров: «Лобода будет петь в ресторанах Америки»

Ирина Лебедева

На творческом пути Светланы Лободы сейчас большие проблемы. Если ранее певица называла себя «артисткой № 1» в России, то теперь за ее пределами, как оказалось, она почти не востребована.

Лавров: «Лобода будет петь в ресторанах Америки»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лобода уехала из России с началом спецоперации. Она заняла проукраинскую позицию, однако попала между двух огней: и россияне, и соотечественники считают певицу предательницей.

Сейчас у Светланы почти нет концертов, лишь иногда ее приглашают на корпоративы, где она поет песни на русском языке, - пишет портал ProZvezd. Недавно артистка анонсировала концертный тур по Германии, но он был сорван.

Продюсер Сергей Лавров сообщил о закате карьеры певицы.

«В России ее больше вряд ли увидят, так как ей въезд сюда запрещен. На Западе она никому не нужна. Лобода скоро сгинет в мире шоу-бизнеса. Никаких перспектив у нее не вижу: скоро про Лободу все забудут, она будет петь в ресторанах Америки», - убежден продюсер.

Ранее украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк резко высказался против певицы Светланы Лободы. Шоумен осудил исполнительницу за то, что после 2014 года она продолжила зарабатывать в России.

Шоу-бизнес,Игорь Кондратюк,Светлана Лобода,Сергей Лавров,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители