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34 минуты назад

Санкции США грозят Бузовой, Петросяну, Харламову и другим артистам

Ирина Лебедева

Стало известно, что в США проанализировали сегмент «российских пропагандистов» и подготовили очередной список тех, против кого стоит ввести персональные санкции. В предварительный черный список попали звезды шоу-бизнеса Ольга Бузова, Анна Седокова, Гарик Харламов, Евгений Петросян, Дана Борисова.

Журналисты «Комсомольской Правды» удивлены таким выбором персонажей. Они не понимают, к примеру, какую пропаганду ведет 77-летний юморист Петросян? Не замечены в политической деятельности и поющая телеведущая Ольга Бузова и Гарик Харламов. Дана Борисова уже давно не появляется в телеэфире и зарабатывает деньги участием в различных шоу. Анна Седокова и вовсе перебралась жить в США к супругу-баскетболисту.

Ранее российские артисты Ольга Бузова, Николай Басков и Лев Лещенко попали в перечень лиц, якобы создающих угрозу национальной безопасности Украины. Президент Украины Владимир Зеленский ввел против них санкции по рекомендации совета национальной безопасности и обороны. В список вошли также Олег Газманов, Надежда Бабкина, Юлия Чичерина, Гарик Харламов, Стас Михайлов и Тимати.

Шоу-бизнес,Видео,Олег Газманов,Тимати,Гарик Харламов,Владимир Зеленский,Евгений Петросян,Дана Борисова,Надежда Бабкина,Лев Лещенко,Юлия Чичерина,Стас Михайлов,Анна Седокова,Николай Басков,Ольга Бузова,
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