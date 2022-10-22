Журналисты «Комсомольской Правды» удивлены таким выбором персонажей. Они не понимают, к примеру, какую пропаганду ведет 77-летний юморист Петросян? Не замечены в политической деятельности и поющая телеведущая Ольга Бузова и Гарик Харламов. Дана Борисова уже давно не появляется в телеэфире и зарабатывает деньги участием в различных шоу. Анна Седокова и вовсе перебралась жить в США к супругу-баскетболисту.