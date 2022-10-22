Стало известно, что в США проанализировали сегмент «российских пропагандистов» и подготовили очередной список тех, против кого стоит ввести персональные санкции. В предварительный черный список попали звезды шоу-бизнеса Ольга Бузова, Анна Седокова, Гарик Харламов, Евгений Петросян, Дана Борисова.
Журналисты «Комсомольской Правды» удивлены таким выбором персонажей. Они не понимают, к примеру, какую пропаганду ведет 77-летний юморист Петросян? Не замечены в политической деятельности и поющая телеведущая Ольга Бузова и Гарик Харламов. Дана Борисова уже давно не появляется в телеэфире и зарабатывает деньги участием в различных шоу. Анна Седокова и вовсе перебралась жить в США к супругу-баскетболисту.
Ранее российские артисты Ольга Бузова, Николай Басков и Лев Лещенко попали в перечень лиц, якобы создающих угрозу национальной безопасности Украины. Президент Украины Владимир Зеленский ввел против них санкции по рекомендации совета национальной безопасности и обороны. В список вошли также Олег Газманов, Надежда Бабкина, Юлия Чичерина, Гарик Харламов, Стас Михайлов и Тимати.