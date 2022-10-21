Бывший муж Пелагеи отказался платить алименты по миллиону в месяц

В Никулинский суд Москвы поступило исковое заявление от хоккеиста Ивана Телегина об уменьшении размера алиментов. Спортсмен не хочет платить на содержание родной дочери, рожденной в браке с певицей Пелагеей, 25% от заработка, что в денежном выражении составляло примерно один миллион рублей в месяц.

Фото: Веленгурин Владимир/PhotoXpress/East News Веленгурин Владимир/PhotoXpress/East News

В иске Телегин просит о снижении размера алиментов до 1/6 части.

Напомним, брак хоккеиста и певицы длился три года. В 2019 году пара развелась, мирно разойтись не получилось. Пелагея и Телегин спорили в судах по поводу совместно нажитого имущества и размера алиментов.