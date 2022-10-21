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21 минуту назад

Бывший муж Пелагеи отказался платить алименты по миллиону в месяц

Passion.ruиещё 1

В Никулинский суд Москвы поступило исковое заявление от хоккеиста Ивана Телегина об уменьшении размера алиментов. Спортсмен не хочет платить на содержание родной дочери, рожденной в браке с певицей Пелагеей, 25% от заработка, что в денежном выражении составляло примерно один миллион рублей в месяц.

Бывший муж Пелагеи отказался платить алименты по миллиону в месяц
Фото: Веленгурин Владимир/PhotoXpress/East NewsВеленгурин Владимир/PhotoXpress/East News

В иске Телегин просит о снижении размера алиментов до 1/6 части.

Напомним, брак хоккеиста и певицы длился три года. В 2019 году пара развелась, мирно разойтись не получилось. Пелагея и Телегин спорили в судах по поводу совместно нажитого имущества и размера алиментов.

В итоге отца обязали платить внушительные алименты. Половина суммы перечисляется на счет девочки – этими средствами Пелагея не может распоряжаться.

Шоу-бизнес,Иван Телегин,
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