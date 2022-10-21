Моргенштерн* выпустил "последний альбом на русском"

Рэпер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) выложил в своем сообществе «ВКонтакте» новый альбом под названием «LAST ONE».
«Последний альбом на русском. возможно», — подписал музыкант пластинку.
В производстве альбома принимали участие и другие музыканты — The Limba, ЛСП, Элджей, Entype. Треки уже доступны на музыкальных платформах.
О том, что Моргенштерн выпустит новый альбом после эмиграции из России, он заявил в июне. Тогда же он объяснил, что чаще всего не записывает альбомы, поскольку позволяет слушателям наслаждаться своими треками в виде синглов.
Ранее Ксения Собчак предложила Моргенштерну записать новое интервью «на айфончик» после оскорблений. Рэпер обвинил журналистку в том, что он вынужденно покинул Россию, назвав Собчак «мразью». По его словам, причиной отъезда стало интервью, которое вышло на канале телеведущей.