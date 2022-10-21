Моргенштерн* выпустил "последний альбом на русском"

Рэпер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) выложил в своем сообществе «ВКонтакте» новый альбом под названием «LAST ONE».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Последний альбом на русском. возможно», — подписал музыкант пластинку.

В производстве альбома принимали участие и другие музыканты — The Limba, ЛСП, Элджей, Entype. Треки уже доступны на музыкальных платформах.

О том, что Моргенштерн выпустит новый альбом после эмиграции из России, он заявил в июне. Тогда же он объяснил, что чаще всего не записывает альбомы, поскольку позволяет слушателям наслаждаться своими треками в виде синглов.

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