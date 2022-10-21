Иосиф Пригожин не смог позволить себе дом за 8 миллионов

Продюсер Иосиф Пригожин и его супруга Валерия два года подбирали дом на Рублевском или Новорижском шоссе. Из 500 просмотренных вариантов пара выбрала один, но и тот не купила. Всё дело в огромной цене на недвижимость.

Фото: Kashaev Pavel/East News Kashaev Pavel/East News

Пригожин рассказал, что понравившийся дом стоил 8 млн долларов, хотя «красная цена» - 3,5 млн. Продюсер считает, что стоимость не соответствовала качеству. Сравнивая с недвижимостью в Дубае, он отметил, что уровень отделки жилья там «просто космический».

Посмотрев все варианты жилья в Подмосковье, артист решил, что наилучший вариант – это дом в Швейцарии.

Пригожин признал, что «у нас делают, лишь бы нажиться». Также он отметил несуразность и безобразный внешний вид некоторых объектов.