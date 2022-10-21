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18 минут назад

Иосиф Пригожин не смог позволить себе дом за 8 миллионов

Passion.ru

Продюсер Иосиф Пригожин и его супруга Валерия два года подбирали дом на Рублевском или Новорижском шоссе. Из 500 просмотренных вариантов пара выбрала один, но и тот не купила. Всё дело в огромной цене на недвижимость.

Иосиф Пригожин не смог позволить себе дом за 8 миллионов
Фото: Kashaev Pavel/East NewsKashaev Pavel/East News

Пригожин рассказал, что понравившийся дом стоил 8 млн долларов, хотя «красная цена» - 3,5 млн. Продюсер считает, что стоимость не соответствовала качеству. Сравнивая с недвижимостью в Дубае, он отметил, что уровень отделки жилья там «просто космический».

Посмотрев все варианты жилья в Подмосковье, артист решил, что наилучший вариант – это дом в Швейцарии.

Пригожин признал, что «у нас делают, лишь бы нажиться». Также он отметил несуразность и безобразный внешний вид некоторых объектов.

«Цены просто не соответствуют уровню, качеству и месту дислокации», - сделал вы

Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,
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