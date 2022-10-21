Мария Голубкина опровергла слухи о тайной свадьбе

Актриса Мария Голубкина прокомментировала слухи о тайном замужестве после того, как появилась на публике с кольцом на "том самом" пальце. Ее слова цитирует kp.ru.
"Уже четыре года так хожу, а только заметили. Это сделано в нашей мастерской в храме. На кольцах - молитва Святого Патрика", - объяснила артистка.
Также она заявила, что не собирается замуж. По словам Голубкиной, она занята работой и много времени уделяет религии.
"Мне почти 50 лет. Это не круто рассказывать про свадьбу. В моем возрасте уже надо принадлежать Богу и, хорошо бы, семье. Надо по возрасту развлекаться", - говорит актриса.
Некоторое время назад Голубкина состояла в отношениях с Борисом Ливановым. Возлюбленные несколько раз расставались и мирились, однако приняли решение разойтись.