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1 час назад

Мария Голубкина опровергла слухи о тайной свадьбе

Газета.Ru

Актриса Мария Голубкина прокомментировала слухи о тайном замужестве после того, как появилась на публике с кольцом на "том самом" пальце. Ее слова цитирует kp.ru.

Мария Голубкина опровергла слухи о тайной свадьбе
Фото: Газета.руГазета.ру

"Уже четыре года так хожу, а только заметили. Это сделано в нашей мастерской в храме. На кольцах - молитва Святого Патрика", - объяснила артистка.

Также она заявила, что не собирается замуж. По словам Голубкиной, она занята работой и много времени уделяет религии.

"Мне почти 50 лет. Это не круто рассказывать про свадьбу. В моем возрасте уже надо принадлежать Богу и, хорошо бы, семье. Надо по возрасту развлекаться", - говорит актриса.

Некоторое время назад Голубкина состояла в отношениях с Борисом Ливановым. Возлюбленные несколько раз расставались и мирились, однако приняли решение разойтись.

Шоу-бизнес,Борис Ливанов,Мария Голубкина,
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