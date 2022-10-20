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43 минуты назад

Брежневу проверят на экстремизм

Елена Прошина

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить новую песню Веры Брежневой «Вышиванка» на экстремизм. Об этом сообщает Life.

Брежневу проверят на экстремизм
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным телеканала, Бородин направил обращение напрямую генпрокурору России Игорю Краснову. Руководителя ФПБК смутили в композиции строки о вышивании рубашки «нитками черного и красного цветов». Бородин считает, что эти слова являются отсылкой к флагу «Организации украинских националистов» (запрещенная в РФ экстремистская организация).

Новая песня Брежневой появилась на YouTube 19 октября. Певица выпустила ее на украинском языке совместно с исполнительницей Tayanna. В описании к композиции указывается, что авторами песни являются поэт и композитор Украины Николай Сома и Оскар Сандлер.

Шоу-бизнес,Виталий Бородин,Игорь Краснов,Вера Брежнева,
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