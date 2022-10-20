Брежневу проверят на экстремизм

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить новую песню Веры Брежневой «Вышиванка» на экстремизм. Об этом сообщает Life.
По данным телеканала, Бородин направил обращение напрямую генпрокурору России Игорю Краснову. Руководителя ФПБК смутили в композиции строки о вышивании рубашки «нитками черного и красного цветов». Бородин считает, что эти слова являются отсылкой к флагу «Организации украинских националистов» (запрещенная в РФ экстремистская организация).
Новая песня Брежневой появилась на YouTube 19 октября. Певица выпустила ее на украинском языке совместно с исполнительницей Tayanna. В описании к композиции указывается, что авторами песни являются поэт и композитор Украины Николай Сома и Оскар Сандлер.