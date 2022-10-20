Брежневу проверят на экстремизм

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить новую песню Веры Брежневой «Вышиванка» на экстремизм. Об этом сообщает Life.

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По данным телеканала, Бородин направил обращение напрямую генпрокурору России Игорю Краснову. Руководителя ФПБК смутили в композиции строки о вышивании рубашки «нитками черного и красного цветов». Бородин считает, что эти слова являются отсылкой к флагу «Организации украинских националистов» (запрещенная в РФ экстремистская организация).