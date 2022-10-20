Украинские певицы попали под санкции Зеленского

Глава Украины Владимир Зеленский ввел ограничительные меры против российских, белорусских и украинских общественных и культурных деятелей. В список попали певицы Анна Седокова, Ани Лорак, телеведущая Регина Тодоренко. Об этом пишет «Российская газета».
Отмечается, что звездам грозит блокировка активов на украинской территории, запрет на совершение торговых операций и вывод денежных средств в иностранные банки. Срок действия ограничений - 10 лет.
В указе Зеленского также упомянуты артист театра и кино Михаил Пореченков, телеведущая Ольга Бузова и резидент шоу Comedy Club Гарик Харламов.
Кроме того, в списках значатся супруги президента Белоруссии Александра Лукашенко и главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, в указе упоминаются порядка четырех тысяч имен и названий компаний.