Украинские певицы попали под санкции Зеленского

Глава Украины Владимир Зеленский ввел ограничительные меры против российских, белорусских и украинских общественных и культурных деятелей. В список попали певицы Анна Седокова, Ани Лорак, телеведущая Регина Тодоренко. Об этом пишет «Российская газета».

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Отмечается, что звездам грозит блокировка активов на украинской территории, запрет на совершение торговых операций и вывод денежных средств в иностранные банки. Срок действия ограничений - 10 лет.

В указе Зеленского также упомянуты артист театра и кино Михаил Пореченков, телеведущая Ольга Бузова и резидент шоу Comedy Club Гарик Харламов.