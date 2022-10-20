Неизвестные вырвали доску Слепакова на Аллее славы в Пятигорске

Неизвестные вырвали бронзовую доску комика Семена Слепакова на Аллее славы в Пятигорске. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

Фото: Рамблер Рамблер

Он отметил, что злоумышленники совершили акт вандализма ночью 20 октября. Их личности пока неизвестны. На данный момент произошедшее под контроль взяли полицейские.

Телеграм-канал "Ворошилов"

Ворошилов также приложил к посту фотографию случившегося. На ней видна вырванная и согнутая доска и блоки плит.