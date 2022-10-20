Неизвестные вырвали доску Слепакова на Аллее славы в Пятигорске

Неизвестные вырвали бронзовую доску комика Семена Слепакова на Аллее славы в Пятигорске. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.
Он отметил, что злоумышленники совершили акт вандализма ночью 20 октября. Их личности пока неизвестны. На данный момент произошедшее под контроль взяли полицейские.
Ворошилов также приложил к посту фотографию случившегося. На ней видна вырванная и согнутая доска и блоки плит.
Аллею славы в Пятигорске открыли в сентябре 2020 года. По заявлениям властей города, на ней были представлены легенды города, в том числе Слепаков.